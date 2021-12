Max Verstappen kan in Saoedi-Arabië al wereldkampioen in de Formule 1 worden. Nu is het de vraag of de Red Bull snel genoeg gaat zijn om te winnen en of Lewis Hamilton de finish gaat halen. Hoe realistisch is het Verstappen komend weekend al de champagnefles kan ontkurken?

106 Hoe realistisch is het dat Verstappen in Djedda al kampioen wordt?