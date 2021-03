PVV-leider Geert Wilders wil moskeeën en islamitische scholen sluiten en de Koran verbieden. Burgers met een dubbele nationaliteit mogen niet langer stemmen en verkozen worden. Hiermee ontzegt hij honderdduizenden mensen een aantal belangrijke grondrechten. Wilders staat politiek buitenspel doordat andere partijen bij voorbaat zeggen niet met hem te willen regeren omdat hij morrelt aan de fundamenten van de rechtsstaat. Wilders noemt dat "ondemocratisch". Maar dat is onzin, zeggen experts.

NU.nl heeft contact gehad met de PVV over een interview met Wilders. Ondanks pogingen over en weer is het niet gelukt een geschikte datum te vinden. Daarom een analyse van zijn voornaamste campagnebeloften.

Wilders duikt deze dagen, in tegenstelling tot tijdens eerdere verkiezingscampagnes, veel op in de media. Met zijn gedistingeerde grijze kuif (blonde haarverf gebruikt hij niet meer) positioneert hij zich als de leider van de oppositie en de man van het andere geluid, die zich afzet tegen de "grijze middelmaat".

Wilders wil dat er miljarden naar de zorg gaan, lagere huren, behoud van pensioenen en veel geld voor het onderwijs en veiligheid. Hoe zijn partij haar plannen financiert, blijft onduidelijk. De PVV liet haar partijprogramma niet doorrekenen door het Centraal Plan Bureau.

De PVV wil met het sociaal-economisch linksgeoriënteerde programma kiezers werven, maar het belangrijkste thema is al sinds de oprichting vijftien jaar geleden de strijd tegen "massa-immigratie", "multikul", "zelfhaat", "diversiteitsgeneuzel" en vooral: de islamisering van Nederland.

Wilders heeft een hekel aan de islam en dat verwoordt hij luid en duidelijk in zijn partijprogramma: "Het is een existentieel probleem: het voortbestaan van een vrij Nederland hangt af van de mate waarin we de islam weten terug te dringen."

PVV wil moslims reduceren tot tweederangsburgers

Met zijn voorstellen wil Wilders, leider en enig lid van de PVV, moslims reduceren tot tweederangsburgers. Moskeeën en islamitische scholen moeten volgens hem worden verboden, net als de Koran. Mensen met een dubbele nationaliteit hebben niet langer stemrecht en mogen niet langer politieke functies uitoefenen.

Dat bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders heel moeilijk van hun paspoort af kunnen komen, is volgens Wilders niet zijn probleem. Bij WNL Op Zondag zei hij: "Dat moeten ze in Marokko met de Marokkaanse wetgeving oplossen. Ik ga niet over de Marokkaanse wet."

Een nieuw op te richten ministerie van van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD) moet het beleid gaan uitvoeren. Wilders zei in een interview in het AD dat hij wil dat moslims thuis hun geloof kunnen belijden en dat hij niet van plan is om "korans uit huizen te gaan halen". Wel wil hij de islam "uit het publieke domein verdrijven".

Dat moslims zich door zijn plannen bedreigd voelen, vindt Wilders onzin. "Ik bedreig helemaal niemand. Ik weet hoe dat is, ik krijg tientallen bedreigingen per dag. Maar het is mijn recht en plicht te waarschuwen voor een gevaarlijke, totalitaire ideologie", zei hij tegen het AD.

Een poster van de PVV tussen die van andere partijen op een verkiezingsbord in Den Haag.

'Wilders plaatst zich buiten de rechtsorde'

Dat Wilders de islam beschouwt als "de meest gewelddadige politieke ideologie die er bestaat", en niet als een godsdienst, is de belangrijke bouwsteen van zijn gedachtegoed. Want als je zijn redenering volgt, is het sluiten van moskeeën of islamitische scholen immers niet in strijd met de grondwet. Maar zijn uitleg wordt door vrijwel alle andere politieke partijen én door experts bestreden.

"Dit is totaal uit de lucht gegrepen", zegt hoogleraar staatsrecht Leonard Besselink van de Universiteit van Amsterdam. "De islam behoort tot de grote religies van het Boek, die, net als het jodendom en het christendom, de God van Abraham, Isaak en Jakob als kern van het menselijk bestaan aannemen."

Volgens Besselink kunnen de plannen van Wilders alleen worden uitgevoerd als grondwetsartikelen worden geschrapt of aangepast, en als Nederland besluit Europese mensenrechtenverdragen en VN-mensenrechtenverdragen op te zeggen. Wilders plaatst zich volgens Besselink met zijn plannen dan ook "buiten de rechtsorde die de Grondwet waarborgt".

Rechtsfilosoof Bastiaan Rijpkema van de Universiteit Leiden sluit zich daarbij aan. Hij spreekt van een "drogredenering" van Wilders. "Het is een denkfout om het religieuze aspect van de islam te ontkennen." Hij noemt het "zorgwekkend" dat er tegenwoordig een groep Nederlanders is die door de jarenlange retoriek van Wilders "klaar is gemaakt" voor het idee dat er groepen burgers zijn die "het niet langer verdienen om beschermd te worden door bepaalde grondrechten".

In NRC schreef Rijpkema een recensie van het PVV-partijprogramma. De voorgestelde sluiting van moskeeën en islamscholen en het verbod op de Koran kwalificeert hij als een reeks "discriminerende en ongrondwettelijke voorstellen".

Wat Rijpkema onbegrijpelijk vindt, is dat het antirechtstatelijke PVV-programma niet consequent besproken wordt in debatten, interviews en praatprogramma's. Het gaat hem er wat te gezapig en gezellig aan toe. "Stelselmatige discriminatie wordt kennelijk maar moeizaam herkend. Of het wordt niet belangrijk genoeg gevonden om er consequenties aan te verbinden", aldus Rijpkema in NRC.

Juridisch ingedekt door onderscheid tussen moslims en islam

Wilders maakt in zijn betoog een scherp onderscheid tussen moslims en de islam. De PVV-leider is niet tegen moslims, maar wel tegen de islam. Dat is volgens de Leidse hoogleraar Islam in het Westen Maurits Berger simpel te verklaren. In Nederland is het beledigen van de islam toegestaan en het beledigen van moslims niet. Voor dat laatste is de PVV-leider veroordeeld in de "minder Marokkanen"-zaak.

"Ik vermoed dat Wilders heel goed juridisch advies heeft gehad", zegt Berger. Maar waar zijn plannen in de praktijk op neer komen? Volgens Berger kun je de moslims en de islam moeilijk van elkaar scheiden. "Islam bestaat niet zonder moslims. Wilders is tamelijk consequent in het beledigen van de islam en natuurlijk raak je daarmee ook de moslims, maar hij is juridisch keurig ingedekt."

Uitgesloten van regeringsdeelname

Door zijn extreme standpunten stond Wilders de afgelopen jaren langs de kant in de Nederlandse politiek, en dat zal zo blijven. Van VVD'er Mark Rutte tot SP'er Lilian Marijnissen: allemaal hebben ze laten weten dat ze niet met de PVV willen regeren omdat die partij de fundamenten van de rechtsstaat aantast.

Wilders noemt dat op zijn beurt ondemocratisch. Gerrit Voerman, directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, vindt dat onzin. "Het is zó omstreden om een religie een totalitaire ideologie te noemen, de daaruit voortvloeiende voorstellen hebben zulke grote gevolgen voor de rechtsstaat, dat is voor andere partijen niet onderhandelbaar. Die hebben dan alle recht om te zeggen: feestelijk bedankt, met jou ga ik niet samenwerken."

Het zorgt volgens Voerman juist voor helderheid. Als een partij Wilders uitsluit van regeringsdeelname, weet je als kiezer waar je aan toe bent. Voerman: "Je kan dan altijd nog overwegen om zelf op de PVV te stemmen."

Voerman was in 2019, bij het vijftienjarig bestaan van de PVV, medeauteur van het boek Wilders gewogen en volgt Wilders al jaren. Wat hem opvalt, is dat de PVV-leider tijdens de huidige campagne veel actiever is dan de afgelopen jaren.

In 2017 bestond het verkiezingsprogramma uit een A4'tje en was hij nauwelijks te zien in interviews. Toen kreeg hij nog twintig zetels. Maar 2019 was een rampjaar voor de PVV: de partij verloor alle zetels in het Europees Parlement en zakte in de Eerste Kamer terug van negen naar vijf zetels. Voerman: "Wilders heeft duidelijk lering getrokken uit het electorale debacle in 2019."

