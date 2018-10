Winkelketens Marskramer, Bart Smit en Intertoys roepen een houten speelgoedtrein terug. Er kunnen kleine stukjes en houtsplinters losraken van het speelgoed.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat het om een speelgoedtrein van 45 centimeter lang van leverancier Ningbo Able Import & Export Co. Ltd. Kleine kinderen kunnen zich verslikken in de kleine stukjes als zij deze in hun mond stoppen.

Het gaat om modellen van de speelgoedtrein die verkocht zijn van augustus 2017 tot en met september 2018. Treinen met serienummer 1479794 kunnen naar de winkel worden teruggebracht. Klanten krijgen dan hun geld terug.