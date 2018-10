20 procent van de tussen 1971 en 1991 geboren volwassenen die als kind de scheiding van de ouders hebben meegemaakt, heeft geen contact met zijn of haar vader. Slechts 5 procent heeft het afgelopen jaar geen contact gehad met de moeder, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UVA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Ter vergelijking: van de volwassenen die in een intact gezin zijn opgegroeid, had 2 procent hun vader het afgelopen jaar niet gezien, en 1 procent had geen contact meer met de moeder", melden de UvA en het CBS woensdag.

Bijna een op de vijf volwassenen uit die generatie heeft tijdens (een deel van) de jeugd niet met beide ouders gewoond. Drie kwart van hen maakte een scheiding mee, waarna ze in de meeste gevallen bij de moeder kwamen te wonen.

Door de onderzoekers is ook de relatie tussen het kind en de stiefvader en stiefmoeder onderzocht. De stiefvader wordt in 44 procent van de gevallen als 'echte' vader beschouwd, melden het CBS en de UvA. "Het aandeel dat een stiefmoeder als moeder ziet, is met 17 procent veel lager."

