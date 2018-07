De do's en don'ts van een buurtapp

Stichting WhatsApp Buurtpreventie (WABP) telt ruim 640.000 gebruikers en is nu nog de meest gebruikte app onder buren. Een grote frustratie onder gebruikers blijft de chatfunctie. “Mensen vinden het heerlijk om ergernissen over de buren van zich af te schrijven", vertelt Stephanie Nap, die de stichting twee jaar geleden oprichtte. "Vooral katten komen vaak langs." Beheerders starten daarom naast de Alarm App vaak nog een aparte chatgroep, vertelt Nap.

Daniëlle Ohler van het Centrum voor Criminaliteitspreventie hamert op geduld en respect. "Ook mensen die heel actief zijn in de groep bedoelen het goed. Dankzij deze groepen wordt het veiligheidsgevoel in Nederland echt vergroot en hoewel er nog geen landelijke cijfers bekend zijn, zal het aantal heterdaadjes dankzij deze Whatsapp-groepen veel groter zijn dan voorheen. Blijf rustig en en respectvol."

Hoe zorg je dat je appgroep succesvol is in het voorkomen van inbraak en niet eindigt in een moppergroep? Dit zijn de gulden regels volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Stichting WhatsApp Buurtpreventie:

Do’s

- Voeg de wijkagent toe aan je groep. Op politie.nl zie je welke agent aan jouw wijk is toegewezen.

- Inbrekers moeten ook weten dat de mensen in de wijk elkaar op de hoogte houden via een buurtapp. Er zijn speciale verkeersborden en stickers te bestellen bij de Stichting WhatsApp Buurtpreventie. Gemeenten hebben er een wijkbudget voor vrijgemaakt.

- Spreek van tevoren duidelijk af welke informatie gewenst is en welke niet. Dus wel verdachte activiteit, geen stroomstoring.

- Is er echt iets aan de hand en heb je 112 al gebeld, laat dat de anderen dan weten. Zo voorkom je een storm aan telefoontjes naar de meldkamer, want dat kan levens kosten.

- Gebruik de SAAR-methode: S = Signaleer A = Alarmeer 112 A = App om de waarneming bekend te maken R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Hierbij is het de bedoeling de plannen van de verdachte persoon te verstoren.

- Wordt er ondanks de afspraken te veel over irrelevante zaken gekletst in de groepsapp? Je kunt instellen dat alleen de beheerder berichten in de groep kan plaatsen. Een paardenmiddel dat veel tijd en energie van de beheerder vraagt.

- Wees respectvol naar de beheerder. Deze steekt veel tijd in het beheren van de groep en doet dat vrijwillig.

- Ben je beheerder? Dan kun je je aansluiten bij een aparte appgroep met andere beheerders. Zo krijg je informatie door die ook van belang kan zijn voor jouw wijk. Aan deze koepelgroep is ook de meldkamer toegevoegd, zodat je een follow-up krijgt van een melding.

Dont’s

- Zoek je een plantenoppas, een pedicure aan huis of wil je je oude spullen verkopen? Gebruik daarvoor speciaal ontwikkelde apps zoals MijnBuurtje, NextDoor of BuurtApp.

- Het bestaat echt: emoji blindheid. Niet iedereen snapt emoji’s of interpreteert ze hetzelfde. Beperk daarom het gebruik van emoji’s in je berichten tot een minimum.

- Heb je iets verdachts gezien? Meld het pas in de app als je het zeker weet. Zo voorkom je ruis en onnodig geroddel.

- Stuurt iemand foto’s door van verdachten? Deel deze dan niet op andere sociale media zoals Facebook. Publicatie zonder toestemming is niet toegestaan, zelfs niet als het om een inbreker gaat.

Meer buurtapps

Wie WhatsApp liever voor privézaken gebruikt, heeft keuze uit tientallen speciaal daarvoor ontwikkelde buurtapps, waarvan VeiligeBuurt de grootste is met bijna 200.000 gebruikers. Al die verschillende apps lijken hetzelfde doel te hebben, veiligheid in de buurt versterken, maar Nap pleit voor één app per buurt, want als iedereen in een andere groep zit, schiet het zijn doel voorbij.

Nap: "Er zijn wel 139 verschillende buurtapps. Als er 150 mensen in een buurt wonen en 140 mensen zitten allemaal in een andere app, dan wordt het een beetje zinloos allemaal. Zo bereik je elkaar niet."

Yves Verschueren is de oprichter van VeiligeBuurt en niet bezig met commerciële klopjacht, zegt hij. "Zolang de gebruiker happy is, maakt het ons niet uit welke app er wordt gebruikt."