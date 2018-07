'IPhone en iPad zijn beste indicatoren voor rijkdom'

Dat concluderen economen van de University of Chicago. De universiteit deed in 1992 en 2004 ook al onderzoek naar welke producten en merken het meeste zeggen over de rijkdom van de eigenaar.

In 2016 onderzocht de universiteit opnieuw antwoorden van 6.394 mensen. Respondenten kregen vragen over hun inkomen en wat voor soort producten en merken zij gebruiken.

Van alle merken die ooit voorkwamen in het onderzoek, is de iPhone het de beste indicatie van een hoog inkomen. iPhone-bezitters hebben volgens de onderzoekers een kans van 69,1 procent om in de categorie 'hoog inkomen' te vallen.

Het gaat daarbij om de 25 procent best verdienende leden van allerlei inkomstengroepen, zoals gezinnen of alleenstaanden.

IPads en sojasaus

Wie een iPad heeft, heeft volgens de onderzoekers in 66,9 procent van de gevallen een hoog inkomen. Een Android-telefoon staat met 59,5 procent op de vierde plaats.

De rest van de lijst is erg divers; zo wordt het bezit van een Android-toestel gevolgd door het gebruik van sojasaus. Wie de saus van het merk Kikkoman gebruikt, heeft in 59 procent van de gevallen een hoog inkomen.

Mosterd

In 1992 was het gebruik van dijonmosterd van het merk Grey Poupon nog de beste indicatie van rijkdom: in 62,2 procent van de gevallen had de gebruiker van de mosterd een hoog inkomen.

In 2004 was het nadrukkelijk niet gebruiken van een aansteker van het merk BIC een indicatie van het hebben van een hoog inkomen.

"In al onze data is geen individueel merk zo voorspellend voor het hebben van een hoog inkomen als een Apple iPhone in 2016", concluderen de onderzoekers.