Mondhygiënisten mogen vanaf 2020 zelfstandig gaatjes vullen

Het gaat om een experiment voor vijf jaar. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) noemt het "logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid, want we hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts. Tandartsen krijgen dan ook meer ruimte voor de meer complexe mondzorg.''

Mondhygiënisten mogen nu alleen gaatjes vullen onder leiding van een tandarts, zodat die kan ingrijpen. De Associatie Nederlandse Tandartsen protesteerde begin dit jaar tegen de plannen van Bruins om de bevoegdheden uit te breiden.

'Onverstandig besluit'

Het besluit om mondhygiënisten buiten de tandarts om gaatjes te laten vullen, is buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt, stelt Wolter Brands, voorzitter van tandartsenvereniging KNMT.

"Het is de klok terugdraaien. Overal in de zorg wordt ingezet op samenwerking terwijl de minister met deze plannen juist stimuleert dat zorgverleners in de mondzorg los van elkaar gaan werken. Dat maakt de zorg voor de patiënt inefficiënt, onoverzichtelijk en brengt bovendien risico's met zich mee.''

Een solistisch werkende mondhygiënist kan niet de juiste zorg leveren op het moment dat een op het oog "eenvoudig" gaatje dieper blijkt te zijn dan gedacht, zegt Brands. "Ook kan de mondhygiënist geen spoedbehandeling verlenen bij pijn of complicaties. Dat is beslist niet waar je als patiënt op zit te wachten. Wij hebben dit in onze gesprekken met de minister ook nadrukkelijk benoemd.''

De KNMT en haar ruim 10.000 leden voeren de komende tijd campagne om de Tweede Kamer ertoe te bewegen minister Bruins alsnog op andere gedachten te brengen.