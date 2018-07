Aantal nieuwe pleeggezinnen in 2017 toegenomen na dip van jaar eerder

Jeugdzorg Nederland noemt dat verheugend, zeker omdat in 2016 nog sprake was van een dip in de aanmeldingen. Het aantal inschrijvingen blijft wel nog achter bij de doelstelling.

Jeugdzorg streeft ernaar om ieder jaar 3.500 nieuwe pleeggezinnen in te schrijven. Dat zal meer inspanningen vergen, zegt bestuurslid Annet van Zon.

Honderden kinderen en jongeren wachten nog op plek in een pleeggezin. Eind vorig jaar was voor 177 kinderen nog helemaal geen bemiddeling gestart, blijkt uit de jaarcijfers. Voor ruim zeshonderd andere was het proces wel opgestart, maar de plaatsing nog niet definitief.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe aanmeldingen nu iets hoger ligt dan het aantal pleegouders dat stopt. Verder hebben meer mensen belangstelling getoond voor pleegzorg. Het aantal informatie-aanvragen steeg met een derde.

Korte tijd

Het aantal kinderen dat een periode bij pleegouders woont, is vorig jaar met 3 procent toegenomen tot in totaal 23.206. De stijging komt vooral doordat meer kinderen korte tijd in pleeggezinnen werden opgevangen.

De meerderheid van de kinderen die bij pleegouders wonen, is daar ondergebracht om hen te beschermen. Hun ouders staan ofwel onder toezicht, of zijn door de rechter uit het ouderlijk gezag gezet.

In bijna één op de drie gevallen ligt het gezag wel bij de ouders en werken zij vrijwillig mee aan de plaatsing bij pleegouders. Dat komt steeds vaker voor.

