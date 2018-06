GGD ziet opvallende toename van schurft onder Nederlandse studenten

Infectiedeskundige Jan van der Have van de GGD Groningen heeft woensdag een bericht daarover van NOS op 3 bevestigd.

De toename is geconstateerd door onder meer GGD's in Groningen, Leiden, Utrecht en Den Haag. Het exacte aantal gevallen is niet te achterhalen, omdat schurft geen ernstige ziekte is en artsen daarom geen meldingsplicht hebben.

"De toename is opvallend te noemen", aldus Van der Have. "Schurft is een ziekte die niet meer in 2018 past. Wie simpele hygiënische basisregels in acht neemt, zoals elke week je beddengoed wassen, hoeft nergens voor te vrezen."

Eitjes en uitwerpselen

Schurft ontstaat doordat minuscule mijten zich onder de huid nestelen. Hier laten zij eitjes en uitwerpselen achter, die irritatie en de huiduitslag veroorzaken.

De ziekte wordt meestal overgedragen via matrassen of beddengoed waarin de mijten zich hebben genesteld. "Het kan ook worden overgedragen door huid-op-huidcontact", legt Van der Have uit.

"Maar veel waarschijnlijker is het dat de geïnfecteerde studenten in een vies bed hebben gelegen. Veel GGD's constateren ook dat veel patiënten na één of twee maanden weer terugkeren bij de arts, omdat zij opnieuw last hebben van schurft."

Gebrekkige opvoeding

Een wetenschappelijke verklaring heeft de infectiedeskundige niet voor de toename. "Dat studenten hygiëne niet als hoogste prioriteit zien, is van alle tijden", aldus Van der Have.

"Maar in het verleden gaf moeder haar zoon of dochter vaak nog een aantal basistips mee voor het huishouden, zoals het regelmatig wassen van de lakens of kleding. Dat soort praktische adviezen schieten er tegenwoordig vaak bij in", stelt de infectiedeskundige. "Zelfstandigheid is het grootste goed, dus kinderen moeten op kamers lekker zelf uitzoeken hoe zij hun leven vormgeven."

