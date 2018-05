Kantooretiquette bij zomerse dagen: korte broek is voor mannen een 'no go'

"Eerlijke materialen gebruiken", is het devies van De Boer. "Katoen, light wool of viscose zijn allemaal natuurlijke stoffen, die ervoor zorgen dat je niet te erg zweet bij warme temperaturen. Draag je een voering van 100 procent polyester, dan kan je net zo goed een duikpak aantrekken. Bloedheet."

Volgens Woltering gebeurt er iets "geks" in Nederland als het warmer wordt. Woltering: "Mensen lijken wel direct naar het strand te gaan vanaf hun werk. Maar je werk wordt er niet anders door. Je moet er nog steeds zakelijk verzorgd, representatief uitzien."

Stylist Maik de Boer sluit zich daar volledig bij aan. "Je kunt het je collega's echt niet aandoen om er zo bloot bij te lopen. Dat doen ze in Spanje - waar het veel heter is - ook niet. Daar loopt iedereen keurig in pak."

Verzorging

Een verzorgde indruk maken is volgens beide kledingdeskundigen een must. "De spiegel geeft het antwoord", zegt De Boer stellig. "Ga je op een nette manier voor blote benen? Helemaal prima, maar zorg dan dat alles verzorgd is."

Die verzorging kost vooral tijd. "Met de meest goedkope zelfbruiner kun je je benen al nét een beetje meer kleur geven. En doe een mooi lakje op de nagels. Gewoon even de tijd voor nemen, dat heeft ook te maken met houden van jezelf."

Blote benen

Woltering: "De laatste jaren is kleding in Nederland veel informeler geworden. Daardoor is de grens een beetje zoek, mensen weten niet wat wel en niet kan. Bedenk: het is je werk, zowel in de zomer als in de winter. Zorg dat je er representatief, verzorgd en zakelijk eruit ziet, passend bij je job."

Hoe bloot mogen die (verzorgde) benen dan zijn? "Ik heb één regel", vertelt Woltering. "Als je gaat zitten, moet het er nog netjes uitzien. Laten we zeggen: tot iets boven de knie."

Voor mannen is het jammer, maar helaas. Beide deskundigen vinden een korte broek voor mannen een no go op kantoor. De Boer: "Voor mannen is de uitdaging iets minder groot, hoewel in deze 'vertruiende maatschappij' alles steeds meer casual wordt. Wat mij betreft trekken mannen naar werk gewoon een net, goed gestreken overhemd aan."

Spaghettibandjes

Zijn er ook nog kledingstukken die écht niet kunnen? "Spaghettibandjes", aldus Woltering. "Dan zijn je armen, schouders én oksels bloot. Niet iedereen heeft zin om daar tegenaan te kijken." Ook uit den boze zijn plastic badslippers, een blote buik en de alom gevreesde witte legging. "Gelukkig zie je die niet meer zoveel."

De Boer ziet de witte legging af en toe nog wel, en gruwelt ervan. "Laatst zag ik bij een advocatenkantoor een receptioniste in een witte legging met de spuugvlekken van haar kind nog op haar jasje. Dat soort kledinggedrag móet echt veranderen in Nederland."

Verder moet men in Nederland vooral niet zo bezig zijn met het weer, vindt de stylist. "Dat gezeur over het warme weer. Sta gewoon wat eerder op en pas je tempo aan aan de temperaturen. En doe een waterproof mascara op. Dan zul je zien dat het allemaal best meevalt."