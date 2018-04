Overzicht: deze pretparken zijn weer open

De Efteling

De Efteling in Kaatsheuvel is het hele jaar door geopend, hoewel in de winter een aantal attracties gesloten zijn. De afgelopen maanden is daarnaast onderhoud gepleegd aan de ruim 36 jaar oude Python. De achtbaan, die in 1981 als eerste achtbaan van de Efteling werd geopend, is vanaf deze zaterdag weer toegankelijk voor het publiek.

Op zaterdag gaat ook de bobsleebaan weer open en sinds vrijdag is de wildwaterbaan Piraña geopend.

Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is het hele jaar door elke dag geopend. Onlangs werd er een François-langoer (een aapje) geboren en eind vorig jaar beviel zwarte neushoorn Naima van een kleintje.

Madurodam

Ook miniatuurstad Madurodam in Den Haag is het hele jaar open. Een van de grootste onderdelen van Madurodam, de 53 jaar oude maquette van stoomschip ss Rotterdam, onderging de afgelopen maanden een intensieve opknapbeurt. Het 725 kilo wegende schip werd voorzien van een nieuwe laklaag, nieuwe ramen en een nieuw zwembad.

Walibi Holland

Walibi Holland in Biddinghuizen is sinds vrijdag ook weer geopend. In de voorbije maanden werkt hard gewerkt aan de vernieuwing van Main Street. Het pretpark is geopend tot en met 28 oktober.

Apenheul

Apenheul in Apenheul is in het paasweekend van 30 maart tot en met 2 april open, het weekend van 7 en 8 april en daarna dagelijks van 14 april tot en met 4 november. In het park werden onlangs zes ringstaartmaki's, een roodbuikmaki en een kroonmaki - de allereerste ooit in Apenheul - geboren.

Burgers' Zoo

Burgers' Zoo in Arnhem is het hele jaar geopend. De safaridieren in het park mochten begin deze maand weer naar buiten na een wat koudere periode. Verder werd er op 1 maart een breedlipneushoorn geboren en verwelkomde Burgers' Ocean een adelaarsrogdrieling.

Keukenhof

De Keukenhof in Lisse is van 22 maart tot en met 13 mei dagelijks geopend. Het park staat dit jaar in het teken van 'romantiek in bloemen'. Er zijn verschillende bloemenshows te zien, zoals een rozenshow. In het tulpenmozaïek zijn 50.000 bollen geplant.

Attractie & Vakantiepark Slagharen

Het nieuwe seizoen van Slagharen is op 16 maart begonnen. Het attractiepark, dat in 2018 55 jaar bestaat, heeft dit jaar onder meer een nieuwe entree en een grotere parkeerplaats.