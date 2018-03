Nieuwe barbiepoppen gebaseerd op Frida Kahlo en Amelia Earhart

Mattel besloot de poppen te maken naar aanleiding van een wereldwijd onderzoek onder achtduizend moeders. Daaruit kwam onder meer naar voren dat 86 procent van hen zich zorgen maakt over de rolmodellen waar hun dochters mee te maken krijgen.

"Meisjes hebben met Barbie altijd de mogelijkheid gehad om verschillende rollen te spelen en wij vinden het fantastisch dat we echte rolmodellen in de schijnwerpers kunnen zetten", zegt Lisa McKnight van Mattel in een persverklaring.

Frida Kahlo was een Mexicaanse kunstenares, Amelia Earhart was de eerste vrouwelijke piloot die in 1932 de Atlantische Oceaan overvloog en Katherine Johnson is een ruimtewetenschapper die voor NASA werkte. In totaal zijn er veertien nieuwe poppen, die verder gebaseerd zijn op onder anderen Wonder Woman-regisseuse Patty Jenkins, volleybalkampioene Hui Ruoqi en chefkok Hélène Darroze.