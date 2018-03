Feit en fabel: alles wat je moet weten over haarverzorging

NU.nl vroeg het aan haarstylist Mari van de Ven en kapper Rob Peetoom.

1. Door de kou wordt je haar statisch - feit

Rob Peetoom: "Statisch haar kan totaal geen kwaad, maar is wel vervelend. Je haar wordt verwarmd vanuit de verwarming in huis of bijvoorbeeld een föhn. Als je dan naar buiten gaat in de kou van de afgelopen dagen, wordt je haar gelijk statisch. Daar kun je verschillende dingen tegen doen. Kam je haar niet met een plastic kam of borstel, gebruik in plaats daarvan een borstel van varkenshaar of een hoornen kam. Je kunt ook een product in je haar doen. De laatste jaren hoor je het trouwens niet zo vaak meer, dat mensen statisch haar krijgen van de kou. Wat dat betreft waren de afgelopen dagen een uitzondering."

Mari van de Ven: "Vooral in de winter zie je dat het haar statisch is geladen. Dat komt door de droge lucht. Als elektrische ladingen je lichaam verlaten, kun je zo'n schokje krijgen. Je kunt dit voorkomen door geen synthetische stoffen te dragen of rubberen zolen. Dat werkt ook voor je haar."

2. Je moet iedere wasbeurt eindigen met een masker of conditioner - feit noch fabel

Peetoom: "Een conditioner moet je sowieso altijd gebruiken na iedere wasbeurt. Niet iedereen doet het, omdat mensen niet de goede conditioner kopen en daarna vinden dat hun haar te zwaar wordt. Maar er zijn ook conditioners die speciaal voor fijn haar zijn. Shampoo zet de haarschubben open, en deze moét je weer afsluiten met een conditioner. Een masker hoeft niet na iedere wasbeurt, en heeft een diepere werking. De volgorde als je wel een masker gebruikt is: shampoo - masker - conditioner."

Van de Ven stelt juist dat een conditioner niet bij elke wasbeurt gebruikt hoeft te worden. "Eén of twee keer per week is voldoende, afhankelijk van de conditie van je haar. Als je haar chemisch behandeld is, bijvoorbeeld met highlights, een balayage of permanent, zou ik het wel altijd doen. Een conditioner hoef je alleen in de puntjes te doen, anders wordt het haar snel vet."

3. Je haar wassen met rauw ei is beter dan met shampoo - feit

Van de Ven: "Wassen met ei geeft een boost aan droog en dof haar. Het lecithine in het ei legt een laagje over het haar en dat ziet er erg mooi uit."

Peetoom: "Het grappige is, je hoort het nog maar heel weinig. Toen ik werkte als leerlingkapper, dat is dus al járen geleden, wilde een klant met een ei worden gewassen. In het eigeel zit zwavel, dat schijnt goed te zijn tegen roos en vettig haar. Ook proteïne uit het eiwit zou goed zijn. Het is wel te betwijfelen of die proteïne goed het haar binnendringt. In mijn tijd als leerling was shampoo een schoonmaakmiddel waar je bij wijze van spreken de afwas mee kon doen, tegenwoordig kunnen we veel beter moleculen laten binnendringen in het haar. Het kan dus, je haar wassen met ei, maar of het een lekker en schoon gevoel geeft is een tweede. En als je het probeert: niet uitspoelen met warm water, want dan gaat het stollen."

4. Je haar verven is altijd erg slecht - fabel

Peetoom: "Laat ik voorop stellen: alles wat je met je haar doet, is slecht. Kammen, föhnen, borstelen en dus ook verven. Het is een dood element en je moet het daarna zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Maar de verf is veel beter geworden dan vroeger. Er zijn nu allerlei producten op de markt die je haar minder agressief verven en er zijn ook spoelingen die de kleur kunnen veranderen."

Van de Ven: "Veel mensen denken dat kleuren en verven slecht is, maar het is niet meer zoals vroeger. Veel producten hebben beschermende ingrediënten en als je je haar bijverft, hoeft dit alleen maar op de uitgroei. De punten kun je behandelen met een glansproduct of toner voor de kleur. Je haar gaat er niet van uitvallen en je wordt er niet kaal van, dat zijn allemaal fabels."

5. Een prikvrije shampoo (bijvoorbeeld voor kinderen) is niet goed voor je haar - fabel

Van de Ven: "Dat lijkt me een fabel. Ik heb nog nooit gehoord dat dat niet goed zou zijn voor je haar."

Peetoom: "Kleine kinderen hebben in feite nog een beetje babyhaar. Het maakt bij hen ook niet zo gek veel uit waar je het mee wast, want ze werken niet en lopen niet veel over straat. De pH-waarde van kindershampoo is gemaakt tot 7. Dat is dezelfde waarde als te vinden is in tranen en dan prikt het dus niet. Maar als jij, als volwassene, nu denkt: 'Mooi, dat ga ik ook gebruiken', is dat geen goed idee. Door de hoge pH-waarde wordt het haar van volwassenen namelijk vaak te droog van dit soort shampoos. In shampoos zitten tegenwoordig zoveel producten voor specifieke haartypes, en die ingrediënten zijn natuurlijk niet altijd goed voor je ogen. Kinderen hebben dat allemaal niet nodig, want zij hebben geen gepermanent of gekleurd haar."

6. Als je je haar vaker knipt, groeit het sneller - feit noch fabel

Van de Ven: "Het is het beste om iedere zes tot acht weken naar de kapper te gaan. Als je het op tijd knipt, voorkom je dat de punten meer slijten. Des te eerder je erbij bent, hoe minder je af hoeft te knippen."

Peetoom: "Het groeit niet sneller. Je zou het kunnen vergelijken met een touw: als je daar geen knoop in legt, brokkelt het af. Zo ook met je haar, als je het veel kamt, borstelt en stylet en vervolgens niet met regelmaat de puntjes laat knippen, breekt het eerder af. Je haar groeit dus niet sneller als je het vaker knipt, maar als je het niet laat knippen wordt het wél korter."