Disneyland Parijs investeert voor 2 miljard in nieuwe themagebieden

​De bouw van de uitbreiding kost twee miljard euro, meldt het attractiepark dinsdag.

Het plan zal vanaf 2021 worden uitgevoerd in meerdere fasen, waarmee het Walt Disney Studios Park aanzienlijk wordt uitgebreid. Naast de drie nieuwe gebieden omvat de creatieve visie ook een nieuw meer, dat de focus van de entertainmentervaring wordt en de nieuwe gebieden van het park onderling zal verbinden.

"Het resort is nu al de belangrijkste toeristische bestemming in Europa. Met de ingrijpende uitbreiding die we vandaag hebben aangekondigd, zullen we nog meer geliefde personages en verhalen introduceren om zo nieuwe landen, attracties en entertainment te creëren", zegt Robert A. Iger, voorzitter en CEO van The Walt Disney Company.

Iger: "Zo tillen we niet alleen de ervaring van de gasten tot een hoger niveau, maar scheppen we ook nieuwe kansen voor het toerisme in deze dynamische streek

Hotel

Eerder deze maand kondigde Disneyland Parijs al haar plannen aan voor een nieuwe attractie met Marvel-thema, die naar het Walt Disney Studios Park komt. Deze attractie zal deel uitmaken van het nieuwe Marvel-gebied.

In 2020 opent het resort de deuren van Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, een vernieuwing van Disney's Hotel New York, dat de bezoekers ontvangt in de sfeer van onder meer Iron Man, The Avengers en Spider-Man.

Disneyland Paris speelt een belangrijke rol in het toerisme van de regio: de bestemming mocht sinds 1992 al meer dan 320 miljoen bezoekers ontvangen en is goed voor 6,2 procent van de Franse inkomsten uit toerisme.