Tilburgs ziekenhuis voert maagverkleining uit zonder operatie

De ingreep werd gedaan door maag-darm-leverarts Robert Laheij. De gastric sleeve, zoals de behandeling genoemd wordt, werd uitgevoerd via een flexibele buis (endoscoop) in de mond. De arts naaide via die ingang de maag van binnenuit dicht.

De maagverkleining moet volgens de specialist een gewichtsafname van twintig tot dertig kilo opleveren. Op de website van het ETZ reageert de arts op de ingreep bij de patiënt die last heeft van fistels in het darmkanaal.

"De chirurg wil daarom een stoma plaatsten, maar deze patiënt is helaas veel te zwaar voor de noodzakelijke operatie", zegt Laheij. "Ik verwacht dat de patiënt na de maagverkleining over enkele maanden alsnog onder het mes kan."

Interessante mogelijkheden

Laheij is van mening dat de endoscopische hechttechniek interessante mogelijkheden biedt bij de behandeling van extreem overgewicht. "Het is een mooie, patiëntvriendelijke techniek, omdat we niet in de buik hoeven te snijden. Alles in en rond de maag blijft intact, zonder littekens."

De techniek wordt in België al langer succesvol toegepast in de dagbehandeling. In Nederland is de techniek niet zo bekend en de zorgverzekeraars vergoeden een dergelijke ingreep nog niet.