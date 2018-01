Status belangrijke graadmeter voor pesten

Dat is de conclusie van gedragswetenschapper Loes Pouwels, die onderzoek deed naar pestgedrag en promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Scholieren zijn over het algemeen tegen pesten, maar zeggen daarnaast het gedrag bij bepaalde klasgenoten niet af te keuren. Pouwels richtte zich met haar onderzoek op drie doelgroepen: 1.500 scholieren in de bovenbouw, 500 in de onderbouw en vijfhonderd leerlingen van een basisschool vulden haar enquête anoniem in.

Voor haar onderzoek onderscheidt Pouwels de kinderen in zes typen; pesters, assistenten, aanmoedigers, slachtoffers, verdedigers en buitenstaanders.

"Een meisje dat op de basisschool nog populair was omdat ze aardig en sociaal deed, kan op de middelbare school gaan pesten om die populariteit te behouden. Het kan ook dat iemand door de klas als slachtoffer wordt aangewezen, maar dat zelf niet zo voelt", zei de promovenda in een eerder onderzoek.

Bewuster

Een conclusie uit haar nieuwe onderzoek luidt dat scholieren van de middelbare school hun gedrag beter kunnen inschatten. "Tieners zijn zich veel bewuster van hun omgeving en hoe anderen reageren. Ze vinden status ook belangrijker, de drang naar populariteit is groot. Ze vinden iemand gewoon aardig, of niet."

Volgens Pouwels draagt de puberteit ook bij aan het pestgedrag. "Het is de bedoeling dat je meer los van je ouders gaat opereren. Stoer doen, roken, agressief gedrag en ook pesten, bevestigen die autonomie."

Andere sekse

De andere sekse is naar de mening van Pouwels ook een stimulans om te gaan pesten. "Als een jongen in de onderbouw gaat pesten, wordt hij in eerste instantie vooral populair bij de meisjes, in de bovenbouw ook bij andere jongens. Voor treiterende meiden geldt hetzelfde, die worden eerder gezien door jongens in de klas."