Een op drie Nederlanders vindt huiselijk geweld in sommige gevallen toegestaan

Dat schrijft Trouw.

Volgens Renée Römkens, directeur van Atria en hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam, zien veel mensen geweld dat hun partner gebruikt niet als geweld. Daarom doen ze in de meeste gevallen ook geen aangifte. "Eén keer kan, maar een tweede keer niet, dan ga je echt te ver", was één van de antwoorden van de 3.000 respondenten op het onderzoek.

Mannen zien minder partnergeweld in hun omgeving en vinden het bijna twee keer zo vaak acceptabel dan vrouwen. "Dat mannen partnergeweld vaker bagatelliseren dan vrouwen kun je bijvoorbeeld benoemen in voorlichting in klaslokalen. Kinderen moeten die verschillende opvattingen van mannen en vrouwen kennen om het probleem beter te begrijpen."

Drie categorieën

Door de onderzoekers werd geweld in drie categorieën (lichamelijk, seksueel en psychisch geweld) opgedeeld. Psychisch geweld is systematisch kleineren en vernederen. Seksueel geweld gaat over het lichamelijk dwingen tot seksuele handelingen. Vooral de laatste categorie wordt door de groep jongeren onder de 25 goedgepraat.

Een op de twintig jongeren noemt verkrachting binnen een relatie te verdedigen, waar dat onder 55-plussers vijf keer zo weinig is met een op de honderd respondenten. Het verschil tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met een migratie-achtergrond die geweld afkeuren, is nagenoeg gelijk.