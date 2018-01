Emma en Noah populairste kindernamen van 2017

In 2016 waren Daan en Anna de populairste kindernamen, een jaar eerder was dat Liam voor jongens en net als in 2017, Emma voor meisjes.

De top vijf bestaat bij de meisjes verder uit de namen Tess, Sophie, Julia en Anna; bij de jongens uit Sem, Lucas, Finn en Daan. Uitgesplitst naar provincie zijn er opvallende verschillen. Zo voeren Jesse en Lieke de lijst van populairste namen aan in Friesland, Jan en Johanna in Zeeland en Levi en Tess in Gelderland.

Vorig jaar werden in Nederland een kleine 170.000 baby's geboren, waarvan 86.718 jongens en 82.568 meisjes. Noah staat sinds 2015 al in de top vijf, maar eindigde dit jaar voor het eerst op de eerste plek. De meisjesnamen Emma en Sophie kwamen de afgelopen drie jaar op wisselende plekken in de top drie.

In de lijst werkt de SVB overigens met unieke namen en de unieke spelling van de naam. ''We tellen dus geen namen op die bijna identiek zijn", aldus een woordvoerder. ''Als we dat wel zouden doen dan zou de top tien er heel anders uitzien. Want dan blijkt Luuk (inclusief Luc en Luke) de populairste naam te zijn in 2017. Deze komt in totaal 756 keer voor."

Max

Opvallend is verder dat het succes van autocoureur Max Verstappen ook de babykamers bereikt. Vorig jaar kregen 437 baby's deze naam, wat Max de achttiende plaats op de lijst oplevert. De voorgaande twee jaren was de naam nog niet te vinden in de top twintig.

De SVB is op de hoogte van de meest populaire kindernamen, omdat de instantie de kinderbijslag uitkeert.