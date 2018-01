Kinderartsen waarschuwen opnieuw voor gevaar knoopcelbatterij

Sinds 2008 zijn al minstens zestien kinderen in Nederland die zogenoemde knoopcelbatterijen hadden ingeslikt ernstig gehandicapt geraakt en twee van hen zijn overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) na een bericht in het AD.

De vereniging slaat alarm over de ronde, platte batterijen, die een bijtend zuur kunnen lekken dat al binnen een uur een gat in de slokdarm kan branden. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, denkt de vereniging, die hier een onderzoek naar is begonnen.

Volgens kinderarts in het AMC Angelika Kindermann, die ook voor het NVK het onderzoek leidt, maken de batterijen schade op drie manieren. "Ze drukken op de slokdarm. Dan lekken ze een chemisch, erg etsend, stofje. En ze zijn elektrisch geladen, wat elektrische schade geeft aan de slokdarm. Dit alles kan ervoor zorgen dat er een gat in de slokdarm ontstaat, wat altijd tot een ontsteking zal leiden, zegt ze. "En het kan verder doorbranden naar de luchtpijp en de hoofdslagader." Zo is afgelopen jaar volgens haar ook een kind overleden: bij het kind brandde het inderdaad door naar de hoofdslagader, waardoor het slachtoffer doodbloedde.

De NVK heeft alle kinderartsen in Nederland opgeroepen elk incident met ingeslikte batterijen te melden. Artsen wordt ook verzocht elk kwartaal een update te geven over het letsel van hun patiënt. De vereniging hoopt hiermee een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem en de complicaties.

In 2014 waarschuwde de NVK ook al voor de batterij. Volgens de NVK realiseren ouders en hulpverleners vaak niet hoeveel gevaar het kind loopt. Als een kind een knoopcelbatterij inslikt, moet het direct naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is het streven om de batterij het liefst binnen een uur na inslikken te verwijderen.

De vereniging vermoedt dat kinderen steeds vaker spelen met spullen die niet als speelgoed zijn bedoeld, zoals rekenmachines, fototoestellen of fietslampjes. Dergelijke apparaten hebben geen kindveilige sluitingen, waardoor de batterijtjes er makkelijk uitvallen. Kinderen stoppen zo'n glimmende knoopcelbatterij graag in hun mond.