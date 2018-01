Sterke stijging van aantal ritten met OV-fiets

De enorme stijging van het aantal abonnementhouders komt volgens de NS mede doordat er sinds begin vorig jaar geen kosten meer zijn verbonden aan een OV-fietsabonnement. Er wordt per rit betaald.

Het aantal OV-fietsen nam met zesduizend toe. De fietsen zijn op onder meer station Amsterdam Zuid, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal geplaatst. Daarmee zijn er inmiddels in totaal 14.500 OV-fietsen. Voor volgend jaar wil de NS zesduizend nieuwe OV-fietsen bestellen en er duizend recyclen.

De NS begon in 2008 met het exploiteren van de OV-fiets. "Sindsdien is het hard gegaan", aldus de vervoerder. In 2016 werden er 2,4 miljoenen ritten mee gemaakt, tegenover 1,9 miljoen in 2015. De OV-fiets is momenteel op driehonderd locaties, vooral treinstations, te huur.