'Nederlanders willen lokale bevolking iets teruggeven op vakantie'

"Ze willen de wereld op het moment meemaken. Ook landen die ontzettend aan het veranderen zijn, komen hierbij aan bod. Daarbij maakt de consument een bepaalde afweging, denk aan veiligheid, comfort en luxe", zegt trendwatcher Tessa aan de Stegge. "Al laat men zich bij vakanties ook steeds meer verrassen en wil men spontane dingen doen. Een vast schema, waarbij de hele vakantie dag voor dag vastligt, is steeds minder aan de orde."

De trendwatcher spreekt op de Vakantiebeurs in Utrecht en wordt vaak gevraagd naar de vakantietrends voor een nieuw jaar. "De reiziger gaat voor zijn eigen genot, maar wil daarbij de lokale bevolking niet over het hoofd zien of voor het hoofd stoten. Ze willen dan ook wat terug doen voor het land waar ze te gast zijn. In een land aanwezig zijn als toerist is al lang niet meer genoeg. Onderdeel uitmaken van de cultuur, de gebruiken leren en plaatselijke producten tot zich nemen. Dat wordt steeds belangrijker", gaat Aan de Stegge verder.

Ook Freek Sikkema, persoonlijke reisadviseur van De Reis Expert, ziet die trend tot zich komen. "Ze willen beleving en dat krijgt men door zich te mengen tussen de lokale bevolking. Jezelf afschermen in een hotel/resort en daar twee weken op een zwembadbed liggen, komt steeds minder vaak voor."

Gewone vakanties

Toch zijn de zonvakanties nog altijd populair. Geijkte bestemmingen zoals Frankrijk, Spanje of Italië scoren goed. Coby van Dongen, commercieel directeur van De Jong Intra vakanties, geeft uitleg aan NU.nl. "De zonvakanties worden vaak als eerste geboekt. Dat komt vooral doordat er in de decembermaand weinig zon is in Nederland. Zodoende heeft men daar als eerste behoefte aan."

Aan de Stegge valt haar collega bij. "Vijftig procent van de Nederlanders gaat nog altijd naar Frankrijk, Spanje, Duitsland of België. Dat is al tien jaar het geval en dat blijft ongeveer op hetzelfde peil. Al maakt men steeds vaker meerdere reizen per jaar."

Reisorganisaties zien ook steeds meer verre reizen geboekt worden. "Vooral de Verenigde Staten en Canada zijn heel populair. Men is nieuwsgierig naar wat er te zien is en voor de prijs hoeven ze het niet meer te laten. Al vind ik de stijging van reizen naar de Verenigde Staten best opvallend, want ik had een Trump-effect verwacht. Daar is niks van te zien", geeft Van Dongen eerlijk toe.

Alle generaties

Het reizen is volgens Sikkema tegenwoordig van alle generaties. "Geld is steeds minder vaak een drijfveer om zichzelf iets te ontzeggen. Zelfs studenten hebben geld genoeg om reizen te maken. Het is dus steeds bereikbaarder geworden en daar profiteert de reisbranche van. Daarnaast zijn de ouderen van deze tijd steeds mobieler en het is ook geaccepteerd om bijvoorbeeld als 75-jarige een rondreis door Zuid-Afrika te maken. Reizen gaat dus het hele jaar door."



Volgens Van Dongen zijn het de millennials die hun reizen steeds bewuster kiezen en daarbij kleinschaligere landen uitkiezen. "De Scandinavische landen, IJsland en de zogeheten groene landen als Ierland winnen steeds meer aan populariteit. De vluchten daarnaartoe zijn goedkoper geworden en het geld dat daarmee bespaard is, geeft men op vakantie net zo makkelijk uit."

Stedentrips

De trend van bewustere keuzes trekt zich ook door in stedentrips. Waar vroeger vooral hoofdsteden als Parijs, Londen en New York gretig aftrek vonden, kiest men nu wat meer voor het onbekende.

Sikkema: "Gdansk in Polen is momenteel hip en happening. Het eten en drinken is er goed verzorgd en men zoekt echt iets anders." Van Dongen doet daarnaast nog een suggestie. "Krakow, ook in Polen, is een prachtige stad en een bestemming die steeds meer in opkomst is. De trend van het bezoeken van minder bekende steden zet zich naar mijn mening nog wel even door."