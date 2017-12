'Kleed je na duik niet meteen te dik aan'

Jaarlijks vaardigt de organisatie vrijwilligers af om de traditie goed te laten verlopen en eventueel hulp te bieden. Ze heeft dan ook verschillende tips om ellende te voorkomen, zoals: "Kleed je niet direct te dik aan, maar geef je lichaam de tijd de kou uit je lichaam te werken." Opdrogen kan het beste in een badjas en aankleden in een warme omgeving.

De brigade bepleit deelname aan duiken met goed toezicht: "Ga niet wild duiken op afgelegen locaties waar geen toezicht of hulp in de buurt is."

Verder raadt de brigade aan zo laat mogelijk uit de kleren te gaan, een warming-up te doen, een muts op te zetten en je eventueel in te smeren met vaseline of een neopreenpak te dragen. Weer op de kant, is het verstandig meteen slippers of schoenen aan te trekken.

Niet fit

Wie niet fit is, moet niet aan de duik meedoen, aldus de brigade, die belangstellenden ook nog op het hart drukt bij alle drukte toch vooral goed op kinderen te letten.