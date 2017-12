Bijna kwart van risicovol vuurwerk voldoet niet aan veiligheidseisen

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De ILT, dat onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onderzocht in totaal 302 artikelen die door Nederlandse importeurs uit China zijn gehaald. Het gaat om vuurwerk dat wel verkocht mag worden, maar waarvan de ILT al vermoedde dat het voor de consument risicovoller was. De conclusie geldt dus niet voor al het consumentenvuurwerk op de markt, aldus de inspectie.

Bij meer dan een op de vijf artikelen werden tekortkomingen geconstateerd. Het risico van omvallen was volgens de ILT in de helft van de gevallen de reden om het als ondeugdelijk te bestempelen. Een ander veelvoorkomend mankement was het naar beneden dwarrelen van brandbare delen van het vuurwek.

De uitslag van de test ligt in lijn met die in eerdere jaren. Meestal schommelt het aantal ondeugdelijke onderzochte artikelen in deze test tussen 20 en 25 procent.