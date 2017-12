Erasmus MC maakt ongeschikte donorlong weer bruikbaar voor transplantatie

Met de nieuwe techniek verwacht het Erasmus MC dat jaarlijks 35 procent meer patiënten die op de wachtlijst voor longtransplantatie staan geholpen kunnen worden, meldt het Erasmus MC donderdag.

Tijdens het optimalisatieproces van de longen worden zij door een nieuwe doorbloedingsmachine gespoeld en van zuurstof voorzien. De techniek is nieuw en wordt door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) al op donorlevers toegepast.

Volgens het ziekenhuis wachten in Nederland ongeveer 170 mensen op nieuwe longen. Jaarlijks komen onvoldoende longen beschikbaar na een orgaandonatie. Bovendien zijn de longen in veel gevallen niet geschikt voor donatie.

"Wij verwachten dat donorlongen die in eerste instantie ongeschikt waren voor donatie, in ongeveer 75 procent van de gevallen alsnog te gebruiken zijn", aldus Longarts Rogier Hoek. "Daarmee zijn we er nog niet, omdat er veel méér vraag is naar donorlongen, maar het is zeker een stap in de goede richting."