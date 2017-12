Toevoegen fosfaat aan döner kebab niet verboden

Door fosfaat toe te voegen, blijft het vlees aan het bekende ronddraaiende spit sappiger en valt het niet uit elkaar. Sinds 2014 is de toevoeging toegestaan bij vers bereid vlees, maar er zijn nog geen wettelijke richtlijnen wat betreft fosfaat in bevoren kebabvlees.

Toegevoegd fosfaat in lams-, rund- kalfs-, schapen- of kippenvlees wordt in een onderzoek uit 2012 in verband gebracht met hart- en vaatziekten. De Europese voedselwaakhond EFSA acht die link niet bewezen, maar doet wel nieuw onderzoek. Dat is naar verwachting eind volgend jaar klaar.

373 parlementariërs stemden vóór een verbod; drie te weinig om het commissievoorstel weg te stemmen. De Europese consumentenkoepel BEUC sprak in een reactie van slecht nieuws. Volgens Annie Schreijer (CDA) echter heeft "het gezond verstand gezegevierd''. "Het Europarlement legaliseert het veilig gebruik van beetje fosfaat als bindmiddel in kebab.''

Alternatieven

GroenLinks vindt dat döner kebab geen "overbodige, twijfelachtige en mogelijk schadelijke stoffen" zou moeten bevatten. Er zijn volgens de partij 'natuurlijke alternatieven' waarmee het vlees ook niet van het spit valt. Als uit het onderzoek van EFSA blijkt dat fosfaatadditieven niet nodig zijn, dan moet ook de toestemming om de stof toe te voegen aan worsten en hamburgers worden herzien, aldus GroenLinks.