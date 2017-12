'Vrouw blijkt gevoeliger voor pijn dan man'

De wetenschappers hebben ook een tip voor vrouwen die last hebben van pijn: kijk naar pijnlijke beelden of ga sporten.

"Vooral vrouwen worden na het kijken naar een pijnlijke film, zoals sporters die een been breken, ongevoeliger voor pijn'', stelt het universitair medisch centrum. De deelnemers keken tijdens het onderzoek naar een vrolijk, pijnlijk of neutraal filmpje. Anderen zagen geen filmpje. Het effect blijkt sterker bij mensen die meer pijn hadden.

Ook sporten vermindert de gevoeligheid bij mensen die pijn ervaren. Ook hier is het effect sterker bij vrouwen.

Aan het onderzoek deden in totaal 9.000 mensen mee. De studie moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben.

Vreemd

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben last van chronische pijn en bezoeken artsen of fysiotherapeuten, slikken medicatie of melden zich ziek op het werk. Dat leidt tot hoge maatschappelijke kosten.

De onderzoekers vinden het vreemd dat er nog heel weinig bekend is over de werking, oorzaak en behandeling van chronische pijn. "De belangrijkste conclusie is dat mannen en vrouwen pijn anders ervaren, en dat artsen mannen en vrouwen dus anders moeten benaderen als het om pijn gaat'', aldus anesthesioloog -pijnspecialist Monique Steegers.