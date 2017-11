Schiphol start proef met op afspraak door beveiliging

Reizigers kunnen tot 11 december een tijdstip reserveren bij de beveiliging, maar moeten dan wel aan strikte voorwaarden voldoen: de vlucht moet naar een van de Schengenlanden gaan en wel tussen 10.00 en 13.30 uur. Reserveren kan via een app of de website, is gratis en kan vanaf vier dagen voor de vlucht.

Het experiment is bedoeld om de ''reiservaring op Schiphol te verbeteren en de wachttijden te verminderen''. Er is in eerste instantie gekozen voor een periode van twee weken. ''We willen daarin kijken hoe het loopt en tegen welke problemen we eventueel aanlopen. Als het goed gaat, is het de bedoeling dat de proef wordt verlengd'', aldus een woordvoerder van Schiphol.

De luchthaven heeft eerder andere dingen uitgetest om de veiligheidschecks van de bagage te versnellen. ''We zijn er steeds mee bezig hoe we dit proces beter voor elkaar kunnen krijgen. Dit is één van de ideeën.''