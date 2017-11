Britse experts pleiten voor vernieuwing seksuele voorlichting bij jongeren

Britse onderzoekers schrijven in The Journal of Adolescent Health hun bevindingen na het vergelijken van enquêtes onder grote groepen jongeren sinds 1990. Zij concluderen dat jongeren steeds eerder beginnen met seks en daarbij ook steeds meer experimenteren.

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met seks is nu zestien jaar oud. Ook in Nederland is dat zo: voor mannen is het 16,7 jaar oud en voor vrouwen 16,5 jaar oud. Uit het Britse onderzoek blijkt dat 1 op de tien heteroseksuele, Britse tieners voor hun achttiende heeft geëxperimenteerd met anale seks, dat aantal is in de afgelopen jaren gestegen. Voor Nederland zijn daar geen recente cijfers over bekend.

De onderzoekers pleiten voor een bredere manier van voorlichten nu jongeren steeds meer experimenteren: de traditionele voorlichting zou al lang geen rekening meer houden met de nieuwe seksuele voorkeuren van jongeren.

"Door het internet kan iedereen alles vinden en zien jongeren dingen die mensen van die leeftijd twintig jaar geleden nog niet zagen", aldus de hoofdonderzoeker, die benadrukt dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het seksuele gedrag van tieners om de voorlichting zo goed mogelijk toe te spitsen.