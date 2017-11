Wetenschappers werken aan snelle test die kanker in vroeg stadium ontdekt

Wetenschappers aan de Universiteit van Twente en het VU Medisch Centrum werken momenteel aan de methode, zegt oncoloog Bob Pinedo zaterdag tegenover De Telegraaf.

Met de test is straks binnen een paar minuten duidelijk of er sprake is van een beginnende vorm van kanker. Hierdoor kan de ziekte sneller worden ontdekt en kunnen de kankercellen minder schade aanrichten in het lichaam. Daarnaast is de techniek op lange termijn goedkoper: patiënten kunnen eerder worden behandeld dan nu.