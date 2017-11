Mattel gaat Barbie met hoofddoek verkopen

Dat werd bekendgemaakt tijdens de Glamour Women of the Year bijeenkomst. Eerder werden al wel officieuze Barbiepoppen met een hoofddoek aangeboden.

"Ik ben heel trots dat kleine meisjes overal ter wereld nu met een Barbie kunnen gaan spelen die ervoor kiest om een hoofddoek te dragen", schrijft Muhammad op Twitter. "Het is een kinderdroom die uitkomt.'' De schermster was in 2016 de eerste Amerikaanse met een hoofddoek die aan Olympische Spelen meedeed.

Rolmodellen

De officiële Barbie met hoofddoek zal verkocht worden in de zogeheten Shero-reeks. Deze is gebaseerd op vrouwelijke rolmodellen en vanaf eind 2018 te koop.

Make-over

In juni van dit jaar maakte Mattel al bekend dat de partner van Barbie een uitvoerige make-over zou kijken. Ken kreeg onder meer verschillende haarstijlen. Verder kwamen er poppen in verschillende uitvoeringen qua etniciteit en omvang beschikbaar. Eerder deed Mattel bij Barbie al hetzelfde. Toen kwam een kleinere en een iets stevigere pop dan de tengere Barbie in de verkoop.