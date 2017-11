Vrijgezellendag: 'Hoe wij naar relaties kijken, is uit de tijd'

"Het is zó uit de tijd hoe we naar relaties kijken", vindt Alexandra Heering, schrijfster van het boek Single Geluk. "Ik wilde daarom de voordelen en de unieke kansen van het single-zijn in kaart brengen."

Als jong meisje was Heering er zelf van overtuigd dat jong trouwen en kinderen krijgen de garantie was voor een gelukkig leven. "Dat ideaalbeeld heeft generaties lang bestaan. Het had echter niets te maken met romantiek, maar met financieel-economische redenen. Wij zijn een overgangsgeneratie."

Heering is zelf jong getrouwd en ook weer gescheiden. "Daarna had ik nog steeds dat ideaalbeeld in m'n hoofd, maar ik gedroeg me er niet naar en wilde me niet per se settelen. Toen een psycholoog me vroeg te bedenken wat ik de komende tien jaar allemaal zou gaan doen als ik de liefde van m'n leven niet zou tegenkomen, werden m'n ogen geopend."

Heering merkte hoe flexibel ze was in haar doen en laten. "Het werd duidelijk dat zowel het hebben van een relatie als single zijn de moeite waard is, allebei op een andere manier. Ik werd een gelukkige single." Volgens de schrijfster hebben vrijgezellen de kans om veel over zichzelf te leren: wie ben je, wat wil je. "Je moet het geluk uit jezelf kunnen halen."

Intenser

In haar boek belicht Heering verschillende aspecten van het leven als alleenstaande die verrijking kunnen brengen. "Ik merkte bijvoorbeeld dat ik alles intenser beleefde als ik alleen op reis was. Volgens een psycholoog komt dat omdat je je aandacht altijd verdeelt als er iemand bij je in de buurt is."

Ook op seksueel vlak heeft het z'n voordelen om vrijgezel te zijn. "Van verschillende geïnterviewden hoorde ik dat ze meer gingen experimenteren op het gebied van seks. Twee vaste partners hebben vaak een vast 'repertoire', en als single krijg je de kans dat uit te breiden."

Op sociaal gebied word je sneller gedwongen om alleen naar feestjes en verjaardagen te gaan. "Soms moet je daarbij over je eigen angsten heen stappen. Maar als dat lukt, voelt het als een bevrijding", aldus Heering.

Bang zijn om alleen te zijn is volgens psycholoog en singlecoach Meinou Lambeck nou juist een reden waarom mensen te snel een relatie aangaan. "Voor die groep mensen, die vaak van relatie naar relatie hoppen, lijkt het me goed om eens een tijdje vrijgezel te zijn. Je moet niet bij een ander blijven omdat je bang bent alleen te zijn."

Vaardigheden

Hechtingsproblemen, zoals bindings- of verlatingsangst, kunnen volgens Lambeck een belangrijke reden zijn waarom iemand moeite heeft met het krijgen of behouden van een relatie. "Andere redenen zijn een gebrek aan (zelf)vertrouwen of het missen van vaardigheden om echt contact te leggen met iemand", aldus Lambeck, die in haar praktijk vooral vrouwen en mannen coacht die op zoek zijn naar een relatie.

Of mensen echt gelukkiger worden van een langdurige relatie, weet de psychologe niet. "Onderzoeken daarnaar spreken elkaar tegen. Iemand die al gelukkig is, is in een relatie waarschijnlijk ook gelukkig. Maar iemand die een relatie als oplossing ziet voor zijn problemen, kan beter eerst aan zichzelf werken."

"Ik denk zelf dat iedereen uiteindelijk op zoek is naar liefde en een relatie", aldus Lambeck. "De groep die zegt geen relatie te willen, ook niet op lange termijn, is echt heel klein."