Rivas Beatrixziekenhuis op eerste plek in AD Ziekenhuis Top 100

Het ziekenhuis voert de lijst aan met een ongekend hoge score, aldus de krant. Op de laatste plaats staat het MC Slotervaart uit Amsterdam.

Op vrijwel alle van de 36 kwaliteitskenmerken die meetellen voor de lijst scoort het Rivas Beatrixziekenhuis goed. Van de 36 criteria, zijn er 32 afkomstig van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die deze gegevens gebruikt om medische kwaliteit van ziekenhuizen in de gaten te houden.

De criteria hebben betrekking op medische handelingen van het ziekenhuis, bijvoorbeeld het aantal (risicovolle) operaties, maar ook over organisatorische processen in het ziekenhuis en de verpleegkundige kwaliteit. De ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken aan de Inspectie.

Twee keer winnen

"Eén keer winnen was al mooi, maar de tweede keer is nog mooier", reageert directeur ziekenhuiszorg Anja Blonk. "Deze titel danken we aan de passie en de inzet van ons personeel."

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van de Top 100 dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. In 2013 en 2014 lukte dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

De volledige lijst verschijnt zaterdag in de krant.