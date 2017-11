'Tussen de extremen van seksueel misbruik zit een groot grijs gebied'

Volgens kenniscentrum Rutgers zegt 1 op de 8 vrouwen en 1 op de 25 mannen in Nederland ooit in het leven te zijn verkracht. Op de vraag "Heb je wel eens seksueel geweld meegemaakt?" van Rutgers, zegt 33,3 procent van de vrouwen en 7,7 procent van de mannen ja.

Over de extremen van seksueel misbruik of -intimidatie bestaat volgens Iva Bicanic, klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht wel een consensus dat het ontoelaatbaar is. "Maar daartussen bevindt zich een enorm groot grijs gebied."

"Juist daarom is communicatie zo van belang", zegt Bicanic. "Het is niet sexy om op zo'n moment te vragen of de ander inderdaad met je wil vrijen, maar dit soort voorvallen en alle narigheid die hieruit voortvloeit kunnen daarmee deels voorkomen worden."

Andere interpretatie

Volgens Kim Lens, onderzoeker en docent aan de Universiteit van Tilburg, kan het echt zo zijn dat twee mensen die seks met elkaar hebben gehad, allebei een hele andere interpretatie van het moment hebben. Dat gaat zelfs zo ver dat de één het kan zien als verkrachting en de ander als een gezellige avond. Lens doet veel onderzoek naar seksueel misbruik en volgde 40 mensen die ooit onterecht zijn beschuldigd van het plegen van seksueel geweld.

"Het kan zijn dat het 'slachtoffer' echt niet duidelijk genoeg heeft aangegeven dat er een grens werd overschreden en dat de vermeende dader zich daardoor van geen kwaad bewust is", vertelt Lens. "Ook kan het zijn dat iemand pas achteraf beseft dat bepaalde handelingen toch niet prettig voelden tijdens zo'n situatie. Je komt dan in een grijs gebied of je het misbruik mag noemen en of aangifte doen dan juist is. Er kan ook sprake zijn van twee gedupeerden: de één voelt zich slachtoffer van seksueel geweld en de ander voelt zich slachotffer omdat er 'ineens' aangifte wordt gedaan terwijl 'ie zich van geen kwaad bewust was."

"Ongeveer de helft van de personen die zijn misbruikt, krijgt later nog eens te maken met ongewenst seksueel gedrag", aldus Bicanic. "Door het trauma dat zij hebben meegemaakt kunnen zij bij lichamelijk contact verlammen. Dus ook al zijn de intenties van de ander niet verkeerd: als deze persoon de signalen van het 'slachtoffer' niet opmerkt, kan hij of zij alsnog onbedoeld over de grens gaan."

Bicanic vindt het een goede zaak dat door de vele misbruikzaken de hashtag 'metoo' in het leven is geroepen. "Er wordt nu meer over gepraat. Maar nu is de vraag of de gevolgen van #metoo ook zichtbaar zijn in één op één-situaties. Het is interessant om te onderzoeken of jongeren inderdaad anders gaan communiceren over seks."

Maar minstens zo belangrijk is dat slachtoffers hulp zoeken voor wat zij hebben meegemaakt. "Of het nou gaat om een verkrachting of om billenknijpen. Er bestaat geen verschil tussen hoe 'erg' iets is, ieder slachtoffer heeft zijn eigen 'erg'. De helft van de slachtoffer loopt psychisch vast na het voorval, en dat kun je voorkomen door snel hulp te zoeken."

Trauma

Lens kan geen harde cijfers noemen over het aantal aangiftes dat niet terecht is. "Maar het komt veel vaker voor dan leken denken, met enige regelmaat zelfs", vertelt ze. "Het zijn voornamelijk vrouwen die dit doen, bijvoorbeeld bij een vechtscheiding en dat ze op die manier de volledige voogdij proberen te krijgen over hun kind."

Voordat een slachtoffer van seksuele intimidatie of misbruik aangifte doet, voert de politie daarom eerst een informatief gesprek. Dat gebeurt alleen bij zedenzaken.

Het soort trauma dat een slachtoffer kan oplopen kan verschillen. "Sommigen plegen zelfs zelfmoord als gevolg van het misbruik." Bicanic zegt dat ongeveer de helft PTSS (posttraumatische-stressstoornis) overhoudt na een traumatische seksuele gebeurtenis. "Je ziet de beelden van het voorval weer voor je, je kunt last krijgen van prikkelbaarheid, je verlamt wanneer iemand je aanraakt. Wanneer je weer in een soortgelijke situatie belandt, is de kans groot dat je minder goed reageert op wat er gebeurt en kun je de situatie slecht aanvoelen. Met alle gevolgen van dien."

Ogen sluiten

Ook voor iemand die verdacht wordt van seksueel misbruik, kan de ervaring traumatisch zijn. "Het is desastreus voor hun leven. Uit mijn onderzoek blijkt dat verdachten veel afwijzing ervaren in hun sociale leven, soms eraan hebben gedacht om een einde aan hun leven te maken, zich enorm schamen en/of depressief raken", zegt Lens. "Voor mijn onderzoek naar onterecht beschuldigde mensen, zei een van hun partners: 'Ik wist dat mijn man zoiets nooit zo doen, maar door zo'n beschuldiging ga je toch twijfelen aan je eigen geliefde'. Zoiets kan óók heel traumatisch zijn. Iemand die onschuldig blijkt, komt desondanks niet gauw af van het imago verkrachter."

Lens vindt wel dat alle aangiften rondom seksueel misbruik serieus moeten worden genomen. "Absoluut, zulke dingen horen niet te gebeuren. Maar we moeten onze ogen ook niet sluiten voor onterecht beschuldigde mensen."