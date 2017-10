Meer dan een derde van alle fietsers heeft onvoldoende verlichting

Het gebruik van fietsverlichting verlaagt het risico op een ongeval in het donker met 17 procent. Dat meldt RAI Vereniging (Rijwiel & Automobiel Industrie) vrijdag.

"Niet alleen is verlichting belangrijk om de weg te kunnen zien, maar het is vooral belangrijk dat andere weggebruikers, ook voetgangers, jou kunnen zien", zegt Steven van Eijck, voorzitter bij de RAI Vereniging. Van alle fietsongevallen met ernstige gewonden in het donker, is in circa 15 tot 20 procent van de gevallen een motorvoertuig betrokken.

Volgens de belangenvereniging, die zich baseert op onderzoek van Rijkswaterstaat, heeft 64 procent van de mensen voor- en achterlicht op hun fiets. De overige 36 procent heeft maar één lampje of heeft geen licht.

Vooral jongeren hebben vaak geen fietslicht, maar in de grote studentensteden is het gebruik van fietslampjes over het algemeen wel toegenomen.