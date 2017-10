Ruim duizend patiënten van VUmc gewaarschuwd voor schurft

Het gaat om de mensen die één of meer afdelingen hebben bezocht tegelijk met iemand met een zeer besmettelijke vorm van de ziekte. Die is op vier afdelingen geweest. De patiënten zijn middels een brief ingelicht.

"Op advies van de GGD Amsterdam hebben we daarom samen met de GGD een brief gestuurd aan alle patiënten die op dezelfde dag in dezelfde polikliniek zijn geweest als deze besmette patiënt. Hoewel de kans klein is, zou het kunnen dat iemand anders (in de nabijheid van deze patiënt) ook schurft heeft opgelopen'', staat op de site van het VUmc.

Schurft is een vervelende, maar geen ernstige ziekte, voegt de instelling toe. Mensen met symptomen kunnen ze zich bij de huisarts melden. De klachten bestaan uit jeuk en huidbeschadiging. Iemand met schurft heeft 'rode, kleine gangetjes' op de huid die met het blote oog te zien zijn.

Besmetting

De besmetting kan maar op één dag hebben plaatsgevonden, omdat de afdelingen elke avond grondig worden gereinigd, aldus een woordvoerster.