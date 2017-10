'Begeleiding functiebeperkte student schiet tekort'

Dat staat in het jaarlijkse rapport voor studenten met een functiebeperking van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I) in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. De resultaten komen voort uit vragen van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017 die gericht waren op studenten met een functiebeperking.

Aan meer dan 280.000 studenten is gevraagd of zij een functiebeperking hebben en of deze hen tijdens het studeren belemmert. Aan de 39.000 studenten die zeiden één of meerdere functiebeperkingen te hebben werd gevraagd naar de mate waarin hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen.

Studenten uiten in hun antwoorden kritiek op de voorlichting en het intakegesprek binnen hun onderwijsinstelling. Deze onvrede over de begeleiding zou volgens het rapport zelfs zijn gegroeid bij de studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) als in het wetenschappelijk onderwijs (wo). De docenten zouden volgens de studenten wel begrip tonen, maar missen vaak kennis van zaken. Vooral de begeleiding bij psychische aandoeningen schiet tekort. Bij dyslexie en autisme blijkt deze begeleiding wel op orde te zijn.

Informatieketen

De voorzieningen kunnen op papier nog zo goed zijn, maar werken volgens het rapport alleen als studenten én docenten er goed over geïnformeerd worden. Juist deze informatieketen blijft tekortschieten. Alleen op deze wijze kunnen ze hun weg vinden en actie ondernemen, zo schrijven de onderzoekers. Studenten zijn positiever over de aanpassingen in het onderwijs. Zo zouden de gebouwen beter zijn aangepast op fysieke beperkingen, is de digitale toegankelijkheid verbeterd en kunnen studenten rekenen op begrip van medestudenten.

De functiebeperkingen werden door de onderzoekers in zeven bredere groepen ingedeeld dyslexie en dyscalculie komen zowel in het hbo als in het wo het meest voor. Het aandeel is bij studenten in het hbo het hoogste. In het wo hebben studenten vaker een psychische aandoening. In ruim een derde van de gevallen noemen de studenten in zowel het hbo als wo ADHD of een brede verzameling aan chronische ziektes als één van hun beperkingen.

Het Expertisecentrum handicap studie, LSVb en ISO pleiten voor een actieplan om de informatievoorziening en begeleiding te verbeteren. Het advies aan het hoger onderwijs is: investeer in deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling. Maak daarbij ook gebruik van de kennis van ervaringsdeskundige studenten.