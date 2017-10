RIVM noteert bijna 700 klachten over borstimplantaten

Dat maakte het RIVM donderdag bekend. 281 vrouwen gaven aan geen klachten te hebben na de plaatsing van implantaten. Driekwart van de vrouwen die meededen aan het onderzoek kreeg implantaten voor een cosmetische borstvergroting.

Het RIVM voerde het onderzoek uit in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Vrouwen met borstimplantaten konden meedoen door een online vragenlijst in te vullen, die werd opgesteld in overleg met medische experts en het Steunpunt SVS (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties). Het doel was om een beter beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen ervaren.

Pijn en kapselvorming (stevige bindweefsellaag om het implantaat) zijn de meest gehoorde klachten in de borst. Ook chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en spierklachten komen vaak voor. "Een deel van de vrouwen geeft aan dat de klachten ernstig zijn en een belemmering voor het dagelijks functioneren", aldus het RIVM.

Vervolgonderzoek

Volgens het RIVM is het op basis van dit onderzoek niet mogelijk om aan te geven of de implantaten de oorzaak zijn van de klachten. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig.

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Zo werden implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed verboden omdat tijdens een controle bleek dat er glasvezeldeeltjes op zaten die daar niet thuis horen.

Eerder raakte een Franse fabrikant van borstprotheses van het merk PIP in opspraak. Deze implantaten hadden een verhoogde kans op scheuren en lekken. Honderden Nederlandse vrouwen hebben zich in de afgelopen jaren aangesloten bij rechtszaken tegen de fabrikant en de instantie die de implantaten had goedgekeurd.