Kort parkeren op Schiphol niet meer gratis

Garage P2 maakt plaats voor een nieuw te bouwen pier en terminal.

Mensen die voorheen gebruik maakten van P2, moeten nu naar P1 voor kort parkeren en naar P3 of de nieuwe garage P6 voor wie langer dan 48 uur de auto wil stallen. Mensen die reizigers halen en brengen moeten voortaan in P1 de auto neerzetten in plaats van door te rijden naar de aankomst- of vertrekhal.

Het gratis kwartiertje parkeren in de garages verdwijnt ook. Parkeren in P1 kost omgerekend 5,50 euro per uur of 1 euro per 11 minuten. Die prijs is hetzelfde als voorheen.

De routes en de bewegwijzering veranderen ook. Op een speciale internetpagina kunnen mensen alle wijzigingen zien. In de beginperiode zijn er op Schiphol extra verkeersbegeleiders en parkeerassistenten aanwezig. Wie verkeerd rijdt, komt via tijdelijke bewegwijzering alsnog op de juiste parkeerplek terecht, verzekert de luchthaven.