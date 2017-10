'Sociale media betekenen weinig voor eenzame mens'

"Sociale media helpen niet wanneer iemand in het dagelijks leven geen face-to-face contact heeft", zegt Theo van Tilburg, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Eigenlijk moet je het meer zien als een verlengde van het offline contact. Nieuwe contacten maken via sociale media is onwaarschijnlijk, maar het medium helpt wel om contacten te onderhouden."

Toch kunnen we ook op sociale media eenzaamheid ervaren. "Op sociale media delen we toch vooral de leuke dingen van het leven. Niet onze zwakheden, ons verdriet of diepere gevoelens", zegt Arie Ouwerkerk van Coalitie Erbij, het nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. "Ook kan je eenzaamheid voelen doordat je op sociale media ziet dat anderen leuke dingen met hun vrienden doen, maar je zelf alleen zit en er niet bij hoort."

En juist het voelen dat je wat mist is voor de beleving van eenzaamheid cruciaal, legt Van Tilburg uit. "Daarbij kan het zijn dat je eenzaamheid voelt als je alleen thuis bent, maar ook wanneer je in gezelschap bent en iedereen een partner heeft, maar jij zelf niet."

Intieme relaties

Uit nieuwe cijfers van het RIVM blijkt dat 43 procent van de Nederlanders van 19 jaar en ouder zich eenzaam voelt. In de leeftijd tot 34 jaar voelt bijna 9 procent zich ernstig eenzaam. Ruim 32 procent heeft last van emotionele eenzaamheid. Zij ervaren dan een gemis van een intieme relatie.

Mensen in de twintig kunnen eenzaamheid ervaren wanneer de opbouw van relaties niet slaagt. "Rond de leeftijd van 26 jaar beginnen mensen hier onzeker over te worden, maar zeker rondom de dertig worden mensen zich bewust van het gemis van een partner, wanneer de omgeving die wel heeft. Ze willen iemand die bij hen hoort en waarmee ze intieme dingen kunnen delen."

Volgens Van Tilburg vormt ook een te hoge verwachting van een relatie een probleem, wanneer het aankomt op sociale contacten. "Mensen denken vaak dat als ze een relatie krijgen al hun problemen zijn opgelost, omdat er dan iemand voor hen zorgt, maar door deze verwachting kunnen zij mensen in die mate claimen dat ze de relatie verstikken."

Zichtbaar

Eenzaamheid is niet altijd zichtbaar. "Het zit in iemand zijn kern en je kan het niet zien. Ook praten mensen er vaak niet gemakkelijk over, omdat er vaak nog een taboe op rust." Signalering begint vaak wanneer buitenstaanders een “niet pluis-gevoel” krijgen bij iemand die ze kennen. Van Tilburg: “Wanneer iemand zijn huis een rommel is, iemand zich slecht verzorgt of er weinig boodschappen in huis zijn kan dit mogelijk duiden op eenzaamheid, maar het kan ook iets heel anders zijn.”

Het verhelpen van eenzaamheid is dan ook maatwerk. “Probeer het gesprek aan te gaan en probeer iets voor de ander te betekenen. Daarbij is het van belang dat het gesprek open en eerlijk verloopt en degene die probeert te helpen ook eerlijk is over zichzelf”, aldus Ouwerkerk.

Empathie

Empathie tonen is belangrijk, zo meent Ouwerkerk. "Wanneer iemand zich eenzaam voelt omdat hij of zij weinig vrienden heeft of de relaties verbroken zijn, is het belangrijk dat deze persoon serieus genomen wordt. Eenzaamheid kan namelijk iedereen overkomen. Er zijn zaken als een verlies van een dierbare, een ongeluk of het verlies van een baan die ervoor zorgen dat mensen vereenzamen."

"Je weet niet hoe je zelf in deze situaties zou reageren. Je facebookvrienden zullen in deze moeilijke tijd niet bij je blijven hangen, dus een paar intieme offline vrienden is cruciaal."