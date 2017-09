Tibet volgende maand tijdelijk gesloten voor bezoekers

Pas als de bijeenkomst is afgelopen, kunnen de benodigde vergunningen weer worden aangevraagd, zo hebben de autoriteiten aan reisorganisaties in Peking en Lhasa laten weten.

Het partijcongres, dat elke vijf jaar wordt gehouden, is de belangrijkste gebeurtenis op de politieke kalender in China. Bij belangrijke evenementen of verjaardagen gaat Tibet altijd op slot voor buitenlandse bezoekers. Er is vaak onrust in het gebied en sinds 2009 hebben meer dan 120 Tibetanen zichzelf in brand gestoken om tegen de Chinese overheersing te protesteren.

Verwacht wordt dat president Xi Jinping het aanstaande partijcongres zal gebruiken om zijn positie verder te verstevigen. Waarnemers hopen ook signalen te ontvangen over de economische koers die Xi wil varen.