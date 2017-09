'Verband gevonden tussen seksualiteit en gezichtsvorm'

De studie draagt bij aan een groeiend onderzoek dat eerder heeft aangetoond dat bepaalde psychologische- en gedragseigenschappen worden geassocieerd met bepaalde breedte- en hoogteverhoudingen in het gezicht. Dit wordt ook wel the face width-to-height ratio (FWHR) genoemd.

Tijdens het eerste deel van het onderzoek werd aan 145 studenten een vragenlijst voorgelegd over hun gedrag en seksuele motivatie. Ook werd van alle deelnemers een foto gemaakt om hun FWHR vast te stellen. Tijdens het tweede onderdeel van de studie werd aan 314 studenten gevraagd naar hun seksuele oriëntatie. Ook kregen zij vragen over hoe zij denken over vreemdgaan en hoe groot zij de kans achten dat zij vreemd zouden gaan. Zo konden de onderzoekers analyseren hoe comfortabel deelnemers zich voelen bij seks die niks met liefde of monogamie te maken heeft.

Mannen met een vierkant gezicht zouden geassocieerd worden met meer agressie, dominantie en ook zouden zij aantrekkelijker gevonden worden voor een kortstondige seksuele relatie, in verhouding tot mannen met een smaller en langer gezicht. Ook zouden mannen met een hoog FWHR vaker seks hebben zonder dat hier liefde of monogamie bij komt kijken.

Testosteron

Volgens de onderzoekers van de Nipissing University in Canada zou dit verschil in gezichtsvormen ontstaan door de blootstelling aan verschillende hoeveelheden testosteron tijdens verschillende fases in de ontwikkeling, waaronder de puberteit.

"De resultaten van dit onderzoek zouden de seksualiteit van zowel mannen als vrouwen kunnen voorspellen. Mannen en vrouwen met een hoge FWHR hebben een hoger libido", zegt onderzoeker Steven Arnocky in het onderzoek dat in het wetenschappelijk tijdschrift Archives of Sexual Behavior is gepubliceerd.