Nederlanders rijden vaker in oudere auto

De gemiddelde leeftijd van Nederlandse personenauto's is sinds 2006 gestegen van 8,4 naar 10,2 jaar, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Tussen 2006 en 2016 steeg het aandeel auto's van vijftien jaar of ouder van 10,6 naar 20,3 procent, en daalde het aandeel personenauto's jonger dan drie jaar van 19,7 naar 15,6 procent. In die periode is ook het aantal auto's met ruim een miljoen stuks gegroeid naar 8,1 miljoen.

Benzinewagens zijn met een gemiddelde leeftijd van 11 jaar ouder dan dieselauto's, die gemiddeld 7,2 jaar oud zijn. Ongeveer 79 procent van alle personenauto's rijdt op benzine en 16 procent op diesel.

Auto's verdwijnen van de Nederlandse wegen omdat ze worden gesloopt of geëxporteerd. De leeftijd van gesloopte auto's is dit jaar 17,9 jaar, waar dat bij geëxporteerde auto's 12,5 jaar oud is.