Kat Karl Lagerfeld verdient 3 miljoen

Dat vertelt Lagerfeld aan New York Magazine.

"Choupette is de beroemdste en rijkste kat ter wereld", zo claimt Lagerfeld. "Ze heeft afgelopen jaar twee grote opdrachten gedaan. Een voor een Duits automerk en één voor een Japans cosmeticaproduct."

Verder stond het kattenmodel onlangs volop in de belangstelling met een eigen tentoonstelling in een galerie in Berlijn en de uitgave van het boek Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat. Geld verdienen met advertenties voor etenswaren is geen optie, benadrukt Lagerfeld. "Dat sta ik niet toe. Daarvoor is ze te verfijnd."

De modeontwerper kwam al regelmatig in het nieuws met zijn geliefde Siamese kat. Het dier heeft twee bedienden tot haar beschikking, krijgt schoonheidsbehandelingen en er wordt uitgebreid met haar gespeeld.

In 2013 liet Lagerfeld los dat hij graag wil trouwen met Choupette. De liefde is er altijd nog volop: "Er is iets met de manier waarop ze beweegt en hoe ze speelt. Ze is een inspiratie voor elegantie."