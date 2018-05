Supermodel Karlie Kloss weg bij Victoria's Secret

Dat meldt People.

Het supermodel heeft in vier shows van het lingeriemerk meegelopen. De blondine begon in 2011 bij Victoria's Secret en promoveerde begin 2013 tot Angel, een model dat tot een select groepje behoort dat vleugels mag dragen tijdens de modeshows en een soort ambassadrice is voor het merk.

Kloss stopt als Angel omdat ze haar werk voor het lingeriemerk niet meer kan combineren met andere werkzaamheden. Kloss heeft namelijk nog ander modellenwerk liggen, probeert zich op nieuwe zakelijke mogelijkheden te richten en begint in het najaar met een studie aan de universiteit van New York.

Geen tijd

Victoria's Secret-topman Edward Razek bevestigde het vertrek van Kloss. ''Tijdens een gesprek werd duidelijk dat ze geen tijd meer zou hebben om aan alle verplichtingen te voldoen. Met tegenzin hebben we besloten dat ze weggaat zodra haar contract erop zit", vertelt Razek. 

"Karlie is uniek, een erg goede vriendin en iemand die ik oprecht bewonder. Ze is, zonder twijfel, een van de beste modellen ooit. Maar ze is een nog beter persoon. Karlie Kloss zal voor mij altijd een engel zijn.''