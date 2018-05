'Vrouwen pakken nog steeds de koffer in'

Vooral bij mensen van 65 jaar en ouder is het vooral de vrouw die de koffers inpakt, zo blijkt uit een onderzoek van Zoover onder 1.800 volwassen Nederlanders. Maar liefst 80 procent van de mannen van 65 jaar en ouder laat de koffer inpakken door hun vrouw.

Jongere mannen zijn wat meer zelfredzaam. Van de mannen tot 25 jaar pakt 74 procent de eigen koffer in. Van de mannen tussen de 25 en 35 pakt de helft de eigen koffer in en van de mannen tussen de 35 en 45 doet 34 procent dat. In totaal pakt 36 procent van de Nederlandse vakantiegangers hun eigen koffer in.

Vrouwen zeggen de koffer van hun man in de te pakken omdat ze vinden dat ze dat sneller doen, minder vergeten en leukere kleding inpakken. De ondervraagde mannen zijn het daar in de regel mee eens en laten het inpakken graag over aan hun vrouw of vriendin.

Kinderen

Ruim 60 procent van de vrouwen pakt ook de koffer van de kinderen in. Slechts 4 procent van de mannen doet dat. Zo'n 34 procent van de kinderen pakt zelf de koffer in.

Meer dan de helft van de ondervraagden laat ruimte over in de koffer zodat eventuele gekochte spullen weer mee terug naar huis kunnen. Toch nemen de meeste mensen nog steeds te veel mee op vakantie. Ruim een vijfde van de meegenomen kleding komt ongedragen weer mee naar huis.