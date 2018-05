Marchesa eenmalig naar modeweek in Londen

Dat schrijft Women’s Wear Daily.

Gewoonlijk toont het label de nieuwe collecties tijdens de modeweek van New York, maar nu Marchesa tien jaar bestaat, willen de van oorsprong Britse hoofdontwerpers van het label, Georgina Chapman en Keren Craig een eenmalig uitstapje maken.

Chapman en Craig zijn momenteel in onderhandeling met de organisatie van de Londense modeweek om te kijken hoe het jubileum het beste gevierd kan worden. Marchesa zal tijdens de modeweek in ieder geval de nieuwe voorjaarscollectie voor 2015 voorstellen.

"We vinden het een goede manier om ons jubileum te vieren", zegt Chapman. "Het zal een heel andere ervaring worden. Al onze Britse vrienden en onze familie kan samen met ons feest vieren." "Het is eenmalig", zegt Craig. "In februari zijn we gewoon weer in New York."