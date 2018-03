Meeste mensen bekijken sociale media voor slapen

Zo'n 70 procent van de ondervraagden controleert in bed nog zeker vier keer de diverse sociale media, zo blijkt uit een onderzoek onder 2.500 mensen. Dat meldt de Daily Mail.

Facebook is daarbij de meest populaire website. Daarnaast kijkt meer dan de helft in bed nog ruim een kwartier naar de televisie.

Meer dan 60 procent legt voor het naar bed gaan de kleding voor de volgende dag klaar. Daar doen ze gemiddeld zeven minuten over, zo blijkt uit het onderzoek.

Lezen

Iets meer dan de helft maakt eerst het bed op voordat ze er in gaan liggen. De helft van ondervraagden leest nog even voor het slapengaan, maar de meesten vallen al na drie pagina’s in slaap.

Alhoewel veel mensen voor het slapen nog even naar de televisie, laptop of telefoon kijken, blijkt uit een onderzoek uit 2012 dat het gebruik van elektronica voor het naar bed gaat tot slaapproblemen kan leiden. Het scherm van de telefoon of televisie zou de aanmaak van melatonine, een hormoon dat de biologische klok reguleert, verstoren.