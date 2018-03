Kunsthal Rotterdam opent met expositie over hoge hakken

Met de expositie S.H.O.E.S: over hoge hakken en echte liefde toont het museum de ontwikkeling van de schoen door de jaren heen.

Aankondiging voor de verbouwing was de noodzaak om de energiekosten drastisch te verminderen, het gebouw toegankelijker te maken en beter te beveiligen na de kunstroof in oktober 2012.

De tentoonstelling richt zich op het design van de damesschoen vanaf 1900. Ruim 450 beroemde hakken zijn te zien van schoenontwerpers als André Perugia en Salvatore Ferragamo, tot aan hedendaagse sterontwerpers als Manolo Blahnik en Christian Louboutin.

Daarnaast is de plateauzool die Ferragamo in 1938 ontwierp voor actrice Judy Garland geëxposeerd. Ook zijn schoenen van Roger Vivier, de uitvinder van de stilettohak, Jan Jansen en Neerlands trots Jan Taminiau te bezichtigen tijdens de expositie.

De tentoonstelling toont een beeld van de evolutie van de hak door de jaren heen, waaronder de zweefhak, open hiel, plateauzool, enkelbandjes, strikken en andere decoraties. De hoogte van de hak stijgt door de jaren heen naar wel vijftien centimeter. Door de opkomst van couturier modehuizen en hun ontwerpers ontwikkelt de damesschoen zich van een verleidingsobject naar ultiem statussymbool.

Bekijk beelden:

Sarenza

De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met het Franse Schoenenmerk Sarenza. Stephane Treppoz, CEO van Sarenza, is erg enthousiast om een dergelijk project in Nederland te starten. "De samenwerking is ontstaan uit het feit dat de Nederlandse markt steeds belangrijker wordt voor Sarenza. Nederland behoort inmiddels tot de top drie meest succesvolle markten", zegt Treppoz tegen NU.nl.

Volgens de directeur was het tijd dat er een expositie kwam die de evolutie van de schoen weergeeft. "Rond 1900 werd het totaal niet door de maatschappij geaccepteerd dat vrouwen op hoge hakken liepen. Het werd toen nog als vulgair gezien."

"Het is bijzonder om via deze expositie te zien hoe het beeld van de hak is veranderd van ordinair, naar sensueel. De ontwerpers zijn door de jaren heen ook gedurfder geworden", vervolgt hij. "Als een vrouw mooie schoenen aan heeft, dan valt dat meteen op als man. Door de schoen onthoud je de vrouw."

Volgens Treppoz is 80 procent van de bezoekers van de tentoonstelling vrouw. "Ik was gister in Rotterdam om de tentoonstelling te bekijken. Ik weet zeker dat de overige 20 procent aan bezoekers mannen zijn die erg van mode houden, of door hun vriendin zijn meegenomen."

Modemuseum

De tentoonstelling werd gekozen door het publiek van de Kunsthal, dat kon kiezen tussen een expositie over dinosauriërs, kunstenaar Vasarely en schoenen. De tentoonstelling is tot stand in samenwerking met Modemuseum Hasselt en is een bewerking van ‘In Her Shoes’ uit 2009. De expositie werd toen goed bezocht: er kwamen 24.087 bezoekers in vijf maanden tijd.

De schoenen zijn afkomstig uit collecties van Modemuseum Hasselt, Het Franse Musée Internationale de la Chaussure, Het Italiaanse Museum Salvatore Ferragamo, het Bata Shoe Museum uit Toronto, het Nationaal Schoeisel Museum uit België en het Nederlands Leder en het Schoenen Museum uit Waalwijk.

De kunsthal wordt om 14.00 uur geopend door burgemeester Ahmed Aboutaleb. Daarna volgt een feest dat gratis toegankelijk is. Tot en met 11 mei 2014 kunnen schoenliefhebbers de tentoonstelling bezoeken.