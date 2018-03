Nivea wint FNLI 'Merk van het Jaar' Award 2013

De prijs werd tijdens de jaarbijeenkomst van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) overhandigd. Het huidverzorgingmerk scoorde van alle merken het hoogst op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit in het jaarlijkse grootschalige consumentenonderzoek.

"Wij zijn zeer verheugd met het winnen van deze Award. Voor ons is dit een bevestiging dat Nivea met ruim honderd jaar ervaring nog steeds leidend is als het gaat om kwaliteit en innovatie", zegt Ellen van Lemmen-Verbruggen, woordvoerder van Nivea.

In totaal werden 85 A-merken beoordeeld op hun merkkracht door een panel van zo’n 13 duizend consumenten. Belangrijkste voorwaarde voor de beoordeling was dat de respondenten het merk kennen, ongeacht of hij of zij het wel niet koopt.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in ruim 500 beoordelingen per merk en in totaal circa zestigduizend merkbeoordelingen.