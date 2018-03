Penélope en Mónica Cruz ontwerpen tas

Zo meldt WWD.

Samen met creatief directeur Stuart Vevers hebben de zusjes een schoudertas gemaakt met vakjes aan de buitenkant.

Het accessoire is speciaal ontworpen voor de vrouw die veel onderweg is en altijd veel met zich mee moet dragen. "We wilden iets speciaals maken, maar ook iets praktisch. Ook wilden we een duidelijk Spaans kenmerk in de tas", vertelt Penélope, die ambassadeur is van het merk. Daar sluit haar zus zich helemaal bij aan.

Het is niet voor het eerst dat de zusjes Cruz aan het ontwerpen zijn geslagen. Eerder bedachten ze al een kledinglijn voor Mango en dat deden ze ook voor het lingeriemerk Agent Provocateur. De Cruz Bag van Loewe zal in verschillende kleuren uitkomen.